元日連休に活気づく消費市場 中国重慶市 元日連休に活気づく消費市場 中国重慶市 2026年1月3日 14時40分 新華社通信 ２日、重慶市両江新区のショッピングモールで、おもちゃのサーキットに集まった子どもたち。（重慶＝新華社記者／陳誠） 【新華社重慶1月3日】中国重慶市では1〜3日の元日連休中、消費市場が活気づいた。主要商業地の人出が大幅に増え、多くの市民がショッピングモールで買い物や食事を楽しんだ。２日、重慶市両江新区のショッピングモールにあるフードコートで順番を待つ人々。（重慶＝新華社記者／陳誠）２日、重慶市両江新区のショッピングモールで買い物をする人々。（重慶＝新華社記者／陳誠）２日、多くの客でにぎわう重慶市両江新区のショッピングモール。（重慶＝新華社記者／陳誠）２日、多くの利用者でにぎわう重慶市両江新区のショッピングモールにある休憩スペース。（重慶＝新華社記者／陳誠）２日、重慶市両江新区のショッピングモールにある書店で本を選ぶ人々。（重慶＝新華社記者／陳誠）２日、重慶市両江新区のショッピングモールで洗車を体験する子どもたち。（重慶＝新華社記者／陳誠）