お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）が2日放送のTBS「『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSP」（深夜0・20）に出演。自身の首の状態について明かす場面があった。

この日は23年ぶりとなる「ウッチャンナンチャン」内村光良、「さまぁ〜ず」の大竹一樹、名倉の3人が2003年に行ったサーフィン旅を再び実現した。

内村が名倉が「サーフィンをやりたい」と行ったから今回のロケになったと主張する中、名倉は「違うねんって。俺が内村さんに言うたのは“大竹さんと3人で行ったロケ楽しかったですね”って。“サーフィンみたいなロケしたいですね”って言ったのよ。そしたら、内村さん、酔っ払ってるから“名倉サーフィンしたいんだ”って。いや、サーフィンはしないと。“どっか行きたいね”っていう意味よ。で、“俺はそういう言い方してないから”って、（スタッフが）打ち合わせに来て、“こういうことやろうよ”って、“いいですね”って言ったら、またサーフィンになって返ってきたわけよ。内村さんが“名倉がサーフィンやりたいんだ”って」とした。

そんな名倉に、内村は「よくよく聞いたら、サーフィンできないって言うの」とクレーム。名倉は「俺、首の調子悪いから。次になったらあかんよって先生に言われてる」と現状について説明した。

内村が「ゴリラがヘルニアなんだよ」とイジると、名倉は「ゴリラがヘルニアってどういうことやねん」と反論するも、今回のロケでは内村と大竹のみがサーフィンを体験。名倉は砂浜から2人を見守った。

名倉は2018年に頸椎椎間板（けいついついかんばん）ヘルニアの手術の影響で体調を崩し、2019年「うつ病」を発症。リハビリのために2カ月休養した。