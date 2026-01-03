台所から漂う料理のおいしそうな香りーー思わず、ふらっと足が向いてひと口もらう。そんな経験がある人も多いのではないでしょうか。今、Xでは、徒党を組んで“ひと口”を狙う2匹のチワワが注目を集めています。



【写真】使命感がにじみ出る…「おこぼれ貰い隊」の圧

「料理をしようとすると姿を表す、通称『おこぼれ貰い隊』」



そんなコメントに添えられた写真には、黒と茶の被毛が目を引く小梅ちゃん（7歳・女の子）と、白にわずかな茶色がアクセントの被毛をもつ小羽ちゃん（7歳・女の子）の姿が写っていました。2匹は台所の奥で、息を合わせるようにそろっておすわりしています。



手前の小梅ちゃんは、大きな瞳を輝かせ、お口をキュッと結んだ凛々しい顔つきで「ください！」と直球勝負、後方の小羽ちゃんは、少し目を細め、うっすら微笑みながら「くれ……ますよね？」と語りかけるような優しげな表情を浮かべています。



それぞれの個性を最大限に活かし、役割分担まで完璧にこなす“おこぼれ貰い隊”の姿に、1.3万件超の“いいね”が集まる大反響を呼んでいます。飼い主の梅羽毬さん（@ume_hane_mari）に詳しいお話を伺いました。



無言なのにすごい圧…台所で始まる攻防戦

ーー当時の状況について教えてください。



「いつも料理をする時間になると、『待ってました！』と言わんばかりに待機しているので、我が家ではすっかり日常の光景になっています。もう1匹の同居犬・小毬は、ときどき参戦しますが、基本的には少し離れた場所から様子を見ていることが多いですね」



ーーこの光景を目にした感想は？



「今日は、この子たちが食べられる材料（野菜など）は何かあったかな！？ と、思わず考えてしまいました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「うっかり落としてしまったキャベツを強奪して、そのまま満足そうに去っていきました」



ーー小羽ちゃん、小梅ちゃん、そして小毬ちゃんは、どのような性格ですか。



「小羽は、人も犬も大好き。家の中でも外でも“陽キャ”という感じで、どんな相手ともすぐ仲良くなれる才能の持ち主です。好き嫌いなく何でも食べるので、体重管理には特に気をつけています。小梅は、人は好きですが犬は少し苦手。内弁慶なところがあり、食べ物にも偏りがあります。小毬は、昨年11月にお迎えしたばかりです。少し内気な性格ですが、人も犬も好きなようで、おずおずと甘えに来るところがとてもかわいいですね。3匹とも吠えたり噛んだりすることはなく、本当にいい子たちです。とても良い関係を築いているように感じます。ふだんはベタベタすることはありませんが、ごくたまに一緒に寝ている姿を見ると、思わずほっこりしてしまいます」



投稿には、2匹の“本気すぎる待機姿”に思わずテンションが上がる声が相次いで寄せられています。



「ネライーヌ」

「全集中の呼吸！！」

「かわいさに負けた」

「白の子の口角がかわいい」

「これは食べさせたくなる」

「ファンサ待ちされると弱い」

「わかります！ うちも同じです！」

「私も仲間にいれてくれるますかしら？」

「もうそこは、おこぼれ横丁なんですよ」

「使命を果たします…！ のお顔つきが天才かわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）