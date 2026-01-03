「新年早々たまげた」伊藤健太郎、“新しい家族も増えまして”と赤ちゃんを抱く姿を披露「本当におめでとう」
俳優の伊藤健太郎さんは1月3日、自身のInstagramを更新。生まれたばかりと思われる赤ちゃんを抱く姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】伊藤健太郎が赤ちゃんを抱く姿
コメントでは、「また大切な家族が増えてよかったね。本当におめでとう」「相変わらず伊藤家のお雑煮は豪華ですね」「だっこも慣れてますね」「うわぁー！新年早々たまげた」「とっっても可愛いです」「も〜一瞬 へ!?ってびっくり」「甥っ子ちゃんお誕生おめでとうございます」「可愛い〜」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「とっっても可愛いです」「明けましておめでとう御座います」とまず新年のあいさつを書き出した伊藤さん。「今年は新しい家族も増えまして、毎年恒例の母のお雑煮も食べまして素敵な一年の始まりでした」とのことです。写真では“新しい家族”と思われる赤ちゃんと、“母のお雑煮”を公開しています。続けて「あ、甥っ子です」と、伊藤さんが抱いている赤ちゃんはおいっ子のようです。
おいっ子＆犬とのプライベートショットも2024年7月にも、別のおいっ子と思われる子どもと犬との散歩を楽しむ姿を披露していた伊藤さん。家族がたくさんいるようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
