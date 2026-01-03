¡Ö¤ªÃã¤Ï¤É¤³¡©¤ªÃã¤ò¡ª¡×80ºÐ¤Î¹â¿Ü±¡Ä¹à¤¤ÊÊ´¤â¤Á°ìµ¤¿©¤¤áÅê¹Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡ÖµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¡×
¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤ÊÊ´Ìß¤ò¡Ä
¡¡¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹(80)¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¼«»£¤êÆ°²è¤¬»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤ÊÊ´Ìß¤Ê¤¦¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤¤ÊÊ´Ìß¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¿©¤Ù¤ëÆ°²è¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊ¿¤é¤²¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢80ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¿©¤¤¤Ã¤×¤ê¤ò¾Î»¿¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤ªÃã¤Ï¤É¤³¡©¤ªÃã¤òÆÝ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯¤¤ÊÊ´Ìß¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£