¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï3Æü¡¢MFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¡Ê29¡Ë¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å¤ÏJ1¼¯Åç¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢Á´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢Àµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËþÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤â¤½¤¦¡£¿ô»ú¤Î¤È¤³¤í¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÇúÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£