¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ç¯¤ÇÅÅ·â°úÂà¡¢50ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤À¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×
¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ª¡ª¡ª¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¡Ä¡£90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¾å¤Þ¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤ËÈþÍÆ±¡¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕÎï»Ò¤µ¤ó(50)¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿º°¿§¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤òÉ¨¤Ë¤«¤±¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹õÈ±¥Ü¥Ö»Ñ¤ò¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄêÈÖ¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤À¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÈþ¾¯½÷¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ü¥Ö¤â¥®¥ã¥ó¥«¥ï¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«½ÐÍè¤¿µ¤Ê¬¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤É¡¢Ã»¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¹¥É¾¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡¡ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï1991Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯¡¢ÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¶²ÎµÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¥á¥¤¡¿¥×¥Æ¥é¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Ìò¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¡¦¹¹ð¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢95Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ù¥¤¥Ö¡×¤òµ¯¶È¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï98Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼DJ KIRIJA¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£