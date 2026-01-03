Ä«¥É¥éÇÐÍ¥Æ±»ÎÅÅ·âº§¤«¤é10Ç¯¡Äà·ã¥ì¥¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥ÈáÜÆÁÒÆà¡¹¡õ²ìÍè¸¿Í¤Î¿ÆÌ©»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ¤ë¤ÎÂº¤¤¡×¡Ö·ëº§10Ç¯¤Ç¤³¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µÀ¨¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¡Ä
¡¡2016Ç¯¤Ë·ëº§¡¢17Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢21Ç¯¤ËÂè2»ÒÃÂÀ¸¡Ä¡£37ºÐ½÷Í¥¤È36ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÉ×ÉØÌ©Ãåá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Î²ìÍè¸¿Í¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÜÆÁÒÆà¡¹(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£ÜÆÁÒ¤¬²ìÍè¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×ÉØ¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö·ëº§10Ç¯¤Ç¤³¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µÀ¨¤¤¡×¡Ö¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ¤ë¤ÎÂº¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÆ´¤ì¤ë¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤³¤ê¤ãÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÜÆÁÒ¤Ï08Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÆ·¡×¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ìËÜÌÚÆ·Ìò¡¢²ìÍè¤Ï14Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤Ë¡¢½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ÂÅì¤Ï¤Ê¤Î·»¡¢°ÂÅìµÈÂÀÏºÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£