¡Ú½à¡¹·è¾¡¡¦ÅìÊ¡²¬¡ÝÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡ÛÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÅìÊ¡²¬¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê»£±Æ¡¦·ê°æÍ§Íü¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡ÅìÊ¡²¬21¡½17Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê3Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë

¡¡ÅìÊ¡²¬¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏµþÅÔÀ®¾Ï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡Î¾¹»¤ÏºòÇ¯3·î¤ÎÁ´¹ñÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤â½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡¢22¡½5¤ÇµþÅÔÀ®¾Ï¤¬´°¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÊ¡²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀã¿«Àï¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡²Ö±à¤Ç¤Ï²áµî4ÅÙÂÐÀï¤·¡¢ÅìÊ¡²¬¤Î3¾¡1ÇÔ¡£3ÅÙ¤Ï½à·è¾¡¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢­à°ø±ï­á¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£

ÅìÊ¡²¬¤Î²Ö±à¤Ç¤ÎµþÅÔÀ®¾ÏÀï

¡¡²ó   Ç¯ÅÙ¡¡ ²óÀï¡¡  ¡¡¥¹¥³¥¢
  89¡¡2009¡¡½à·è¾¡¡¡¡¡67¡û12
  96¡¡2016¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡28¡û22
100¡¡2020¡¡½à·è¾¡¡¡¡¡21¡ü24
102¡¡2022¡¡½à·è¾¡¡¡¡¡45¡û17