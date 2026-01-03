「私をクビにしたいのか？ 私の給料は超高い！」元右腕マレスカ解任の流れで…ペップ節が炸裂！「10年もいて飽きているのは分かっている」
イングランドの強豪チェルシーが１月１日、エンツォ・マレスカ監督を解任したと発表した。
45歳のイタリア人指揮官は、就任１年目の昨季にカンファレンスリーグとクラブ・ワールドカップ制覇に導いた。ただ現在、プレミアリーグで首位のアーセナルに勝点15差をつけられ、優勝争いで大きく後れを取るなか、マレスカ体制は２年足らずで終焉を迎えた。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、2022-23シーズンに自身の下でアシスタントコーチを務めたマレスカに言及。「私の見解では、チェルシーは信じられないほど素晴らしい監督を失ったと言える。だがこれはチェルシーの上層部による決断だ」と考えを伝えた。
また、「この展開に驚いたか？」と問われ、次のように答えた。
「フットボールの世界で驚くことなど何もない。ただ自分がどれほど幸運か再確認させられるだけだ。私は過去も今も並外れたクラブにいる」
マレスカは、シティ在任10年を数えるグアルディオラ監督の後任候補と言われている。そうした現状を踏まえ、「シティにいつまで留まるのか」という問いも飛んだ。すると、稀代の名将は笑みを浮かべ、ジョークを炸裂させた。
「私を解雇したいのか？ 私の給料は超高くてね！あと１年契約があるんだ」
その後も自身の将来について訊かれ、グアルディオラ監督はさらに、こう言い放った。
「なんてこった！私には契約があるんだ。何百万回も言ってきただろう？ 君たちが私に飽き飽きしているのは分かっている。10年もここにいるからね。それは間違いない！いつか去るよ、約束する。今は契約があり、幸せだ。チームと共に戦いたい。上層部は私を尊重している。ここにいるのが好きだ。何百万回も言ってきたことだ」
ペップは目の前の一点のみに集中している。元右腕マレスカの解任や去就の問題で揺れることは決してない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
