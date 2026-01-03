DAIGO、“温かい”手書きイラストで新年あいさつ「馬のように駆け抜けていきます！」
タレント・アーティストのDAIGOが、3日までに自身のブログを更新。2026年の幕開けにあたり、手書きの絵とともに新年のあいさつと“年男”としての意気込みをつづった。
【写真】かわいらしい！DAIGOの手書きイラスト
DAIGOは1日に「2026 あけおめ」と題したブログを投稿。「HAPPY NEW YEAR！」「2026！」「あけおめ！午年！」とテンポよく新年を祝福し、ユーモアと温かみが感じられる2026年の干支である馬をモチーフにした手描きイラストを公開した。
続けて「DAIGO年男です！」と、自身が年男であることを報告し、「馬のように駆け抜けていきます！」と、1年を全力で走り抜ける決意を宣言した。最後は、おなじみのフレーズ「今年もよろしくうぃっしゅ！」で締めくくった。
この投稿には「明けましておめでとうございます」「素敵な一年になりますように」「最高な1年になりますように」「DAIGOさんの年ですね」「今年も仕事も子育ても頑張ってね！」「すべてウマくいく1年になりますように」「DAIGO年男ファイヤ〜」「今年も、よろしくお願いしまっしゅ」「2025年たくさんの幸せをありがとう」などの声が寄せられている。
