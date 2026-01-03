◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を制した青学大が復路でも快走し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。

５区の山で首位争いを演じた早大の花田勝彦監督は「往路で勝ちきれないところで大きな差があった」とコメント。青学大の強さについては「原監督と会うと、会ったときには強いねって言われるんですけど、やっぱりね、公式な場では全然早稲田の名前出てこないですから。やっぱり冷静な目を見て、私から見ても、やっぱりまだね、青山学院に届くようなチームじゃないのかなと思います」と敗戦の弁。

３連覇を許す、総合順位も前回の４位と変わらず。次なる戦いにむけ「やっぱり胸を張ってね、勝ちますよっていうようなチームを作らないと。逆に原さんが何も言えないようなチームをね、花田くん本当に強いなっていうようなチームを作らないとね、勝てないかなというふうに思います」と前を向いた。