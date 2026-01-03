◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

総合６位に終わった駒大は、当日変更で１０区に起用された佐藤圭汰（４年）が１時間７分３１秒で従来の記録（１時間７分５０秒＝中倉啓敦、２２年）を１９秒上回る区間新の走りで意地をみせた。

駒大は３年ぶりの総合優勝を目指したが、往路７位とまさかの出遅れ。復路は６区に伊藤蒼唯（あおい、４年）、当日変更で７区に谷中晴（はる、２年）、８区に山川拓馬（４年）と主力をつぎ込んだが、トップを快走し続ける青学大の背中は遠かった。

ゴール後にテレビのインタビューに応じた佐藤。過去２年は恥骨のけがに悩まされ、１か月前には大腿骨の疲労骨折を経験していた。それだけに「本当に不安で仕方なかった」と吐露したが、「最後はこの９人だけじゃなくて、チーム全員、チームの関係者の方々全員が自分のことを思って最後まで支えてくれた。最後しっかりその借りを返そうと思って、一生懸命走って、最低限の恩返しができる走りをできたかなと思う」と少しだけ胸を張った。

今回が最後の箱根路。後輩たちへの思いも口にした。「今年も悔しい思いをしてしまった後輩がいると思うので、この悔しさを１年間しっかり持ち続けて、来年リベンジするという気持ちを持って練習に励んで、強い駒沢をもう一度見せられるように１年間頑張ってほしい」。