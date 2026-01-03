「今日好き」“かなりのカップル”相塲星音＆河村叶翔、おそろコーデの仲良しショット公開「ペアルック憧れ」「尊い」の声
【モデルプレス＝2026/01/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が1月1日、自身のInstagramを更新。恋人・河村叶翔との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「ビジュ最高」仲良しペアルックショット
相塲は「お揃いのセットアップお気に入り」とつづり、色違いの服を着ているショットを投稿。相塲はピンク、河村は黒のセットアップを合わせ、2人ともフードを被った仲の良い写真を披露している。
この投稿に「美男美女のお揃い強い」「ビジュ最高」「可愛すぎ」「尊い」「ペアルック憧れ」「眼福」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美男美女カップル「ビジュ最高」仲良しペアルックショット
◆相塲星音、河村叶翔とのお揃いショット披露
相塲は「お揃いのセットアップお気に入り」とつづり、色違いの服を着ているショットを投稿。相塲はピンク、河村は黒のセットアップを合わせ、2人ともフードを被った仲の良い写真を披露している。
◆相塲星音の投稿に反響
この投稿に「美男美女のお揃い強い」「ビジュ最高」「可愛すぎ」「尊い」「ペアルック憧れ」「眼福」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】