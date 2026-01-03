おせちに飽きたら。買い物いらずで、さっと煮るだけ『簡単チリコンカーン』トマト缶で

和のごちそうが続いたあとの食卓に、トマト缶でぱぱっと作れる簡単チリコンカーンはいかが？

特別な材料は使わず、ウインナーと大豆、家にある野菜を炒めて煮るだけで、お腹もこころも大満足。トマトのほどよい酸味とコクがあとを引き、白いごはんにもパンにもよく合います。手早く作れて、気分も自然と切り替わる一品です。

『簡単チリコンカーン』のレシピ

材料（2人分）

ウインナソーセージ……5本（約100g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

蒸し大豆（ドライパック）……100g

にんにく……1かけ

オリーブオイル……大さじ2

〈A〉

カットトマト缶詰（400g入り）……1/4缶

水……1/3カップ

洋風スープの素（顆粒）……小さじ1/2

塩……小さじ1/2

こしょう……少々

作り方

（1）下準備をする

・玉ねぎは幅2cmのくし形に切ってから横半分に切る。

・にんにくはみじん切りにする。

・ソーセージは幅2cmに切る。

（2）煮る

フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて中火にかける。香りが立ってきたら玉ねぎを加えて2分炒める。ソーセージ、大豆を加えてさっと炒め、〈A〉を加える。強火にし、煮立ったら弱めの中火にして、ときどき混ぜながら12分ほど煮る。塩、こしょうを加えて混ぜる。

おいしく作るコツ

具材はしっかり炒めてから煮るのが重要。玉ねぎの甘みで味に奥行きが出て、煮る時間も少し短縮できます。

トマト缶がひとつあれば、思い立ったときにさっと作れるのもうれしいところ。年明けの食卓に、こんな一皿があると助かります♪

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）