おせちに飽きたら。買い物いらずで、さっと煮るだけ『簡単チリコンカーン』トマト缶で
和のごちそうが続いたあとの食卓に、トマト缶でぱぱっと作れる簡単チリコンカーンはいかが？
特別な材料は使わず、ウインナーと大豆、家にある野菜を炒めて煮るだけで、お腹もこころも大満足。トマトのほどよい酸味とコクがあとを引き、白いごはんにもパンにもよく合います。手早く作れて、気分も自然と切り替わる一品です。
『簡単チリコンカーン』のレシピ
材料（2人分）
ウインナソーセージ……5本（約100g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
蒸し大豆（ドライパック）……100g
にんにく……1かけ
オリーブオイル……大さじ2
〈A〉
カットトマト缶詰（400g入り）……1/4缶
水……1/3カップ
洋風スープの素（顆粒）……小さじ1/2
塩……小さじ1/2
こしょう……少々
作り方
（1）下準備をする
・玉ねぎは幅2cmのくし形に切ってから横半分に切る。
・にんにくはみじん切りにする。
・ソーセージは幅2cmに切る。
（2）煮る
フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて中火にかける。香りが立ってきたら玉ねぎを加えて2分炒める。ソーセージ、大豆を加えてさっと炒め、〈A〉を加える。強火にし、煮立ったら弱めの中火にして、ときどき混ぜながら12分ほど煮る。塩、こしょうを加えて混ぜる。
おいしく作るコツ
具材はしっかり炒めてから煮るのが重要。玉ねぎの甘みで味に奥行きが出て、煮る時間も少し短縮できます。
トマト缶がひとつあれば、思い立ったときにさっと作れるのもうれしいところ。年明けの食卓に、こんな一皿があると助かります♪
教えてくれたのは…
藤野 嘉子フジノ ヨシコ
料理家
詳細はこちら
香川栄養専門学校に在学中から、料理研究家や料理番組のアシスタントを務め、独立。３人の子育て経験もいかした家庭で作りやすいレシピに定評がある。料理の基本からアイディア料理まで、多岐にわたる提案と明るい人柄が支持を集めている。