「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

王者青学大が１０時間３７分３４秒の大会新記録で史上初２度目の３連覇を果たした。これが９度目の優勝となった。往路新記録、復路新記録、総合新記録の完全優勝となった。

“５強”の下馬評、１区１６位の出遅れもはね返しての圧勝。これで１２年間で９度の箱根制覇。名将原晋監督の手腕が光った大会となった。往路で５区に大エース、５区黒田朝日（４年）を置き、大逆転Ｖを演出。復路は事前エントリーからメンバーを変えず、６区に抜てきされた１年生の石川浩輝（１年）が区間３位の快走。７区の佐藤愛斗（２年）も区間３位で首位を守ると、８区の塩出翔太（４年）は圧巻の区間新記録で３年連続区間賞を獲得。さらに９区の佐藤有一（４年）も区間賞の走りで後続を突き放した。最後は来年以降に主力の期待がかかるアンカーの折田壮太（２年）が駒大のエース佐藤圭汰に次ぐ区間２位で歓喜のゴールテープを切った。

ドラマチックな往路に、盤石の復路。日本テレビで解説を務めた渡辺康幸氏は「今回のような神がかった采配をみたことがない。どんな逆境でも優勝に持ってくる手腕がある」と舌を巻いた。瀬古利彦氏も「すごすぎる。原監督も神になっちゃった」と舌を巻いた。