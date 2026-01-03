「一度はプロの道を諦め、サッカーから離れた私に…」高知が国際基督教大GK村田侑大の加入を発表
高知ユナイテッドSCは3日、国際基督教大GK村田侑大の加入を発表した。
村田はクラブを通じ、「2026シーズンより、国際基督教大学から加入させていただくことになりました、村田侑大と申します。この度は、プロサッカー選手としてのキャリアを始められることを大変嬉しく思うと同時に、一度はプロの道を諦め、サッカーから離れた私にこのような機会をくださった高知ユナイテッドSCに、心から感謝申し上げます。これまでご指導賜った指導者の方々、私に再びサッカーと向き合う機会を与え、温かく送り出してくれたチームメイト、そして家族・親族への感謝を忘れず、自らの価値をピッチ上で示せるよう、日々全力で取り組んでいきます。ファン・サポーターの皆さま、高知ユナイテッドSCの勝利に貢献できるよう全身全霊で戦いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。」とコメントしている。
以下、プロフィール
●GK村田侑大
(むらた・ゆうだい)
■生年月日
2005年9月9日
■出身地
千葉県
■身長/体重
186cm/83kg
■経歴
柏U-12-柏U-15-桐光学園高-国際基督教大
