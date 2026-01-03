Atlas Pro 256GB CFexpress4.0 Type B

Other World Computing, Inc.（OWC）は、1月3日（土）からスタートした「Amazon スマイル SALE」に参加している。

今回もCFexpress、SDXC UHS-II、カードリーダー、ポータブルSSDなどの現行製品がセール対象になっている。最大15%の割引が公表されている。

ただし、2TBの「Atlas Ultra CFexpress 4.0 Type Bカード」など、比較的高容量のものは対象から外れているようだ。

同時に、AI・データセンター向けの需要急増を受け、Amazon直営ストアにおける通常価格の値上げを1月8日（水）から計画していることを明らかにした。詳細は1月6日（火）に発表するという。

セール期間

2026年1月3日（土）9時00分～1月7日（水）23時59分

CFexpress 4.0 Type B

CFexpress 2.0 Type B

SDXC UHS-II V90

USB4 40Gbps カードリーダー

USB 3.2 Gen 2 カードリーダー

ポータブルSSD（USB4）

ポータブルSSD（USB4 V2）

ドック & ハブ

アダプター & ケーブル

Atlas Pro 256GB：25,520円→22,970円（－10.0%） Atlas Pro 512GB：29,700円→25,250円（－15.0%）Atlas Ultra 165GB：19,990円→17,990円（－10.0%） Atlas Ultra 325GB：31,900円→29,750円（－6.7%） Atlas Ultra 650GB：59,800円→53,580円（－10.4%）Atlas Ultra 128GB：16,500円→14,030円（－15.0%） Atlas Ultra 256GB：28,050円→23,840円（－15.0%） Atlas Ultra 512GB：72,600円→61,710円（－15.0%）Atlas USB4 CFexpress4.0 Type B：14,300円→12,870円（－10.0%）Atlas Dual SD/SD：11,440円→10,300円（－10.0%）Express 1M2 0TB（ケース）：19,800円→16,830円（－15.0%）Express 1M2 80G 0TB（ケース）：36,140円→30,720円（－15.0%） Express 1M2 80G 1TB：57,590円→51,830円（－10.0%） Express 1M2 80G 2TB：82,340円→74,110円（－10.0%） Express 1M2 80G 4TB：115,340円→103,810円（－10.0%）Thunderbolt 5 ドック 11ポート：54,450円→49,010円（－10.0%） Thunderbolt 5 デュアル10Gネットワークドック：82,500円→74,250円（－10.0%） Thunderbolt 4 Go Dock 11ポート：42,070円→37,860円（－10.0%） Thunderbolt 3 ドック 14ポート：30,265円→27,240円（－10.0%） Thunderbolt 3 ミニドック 5ポート：16,660円→14,160円（－15.0%） USB 3.2 Gen 2（USB-C） トラベルドック：5,890円→5,010円（－14.9%） USB 3.2 Gen 2（USB-C） トラベルドックE：8,410円→7,150円（－15.0%） Thunderbolt 5 ハブ：31,350円→28,220円（－10.0%）Thunderbolt 4 10Gイーサネットアダプター：33,000円→29,700円（－10.0%） Thunderbolt 5ケーブル（0.3m）：3,400円→2,890円（－15.0%） Thunderbolt 5ケーブル（0.8m）：4,460円→3,790円（－15.0%） Thunderbolt 5ケーブル（1.0m）：5,960円→5,070円（－14.9%）