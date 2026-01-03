大会名：FM選手権

期間：8/28～31

コース：TPC ボストン

ヤード：6533

パー：72

渋野 日向子 FM選手権の戦績、順位は？

※この記事では、8/28～31に開催されたFM選手権での渋野の戦績や順位を振り返ります。

FM選手権が8/28～31、TPC ボストン（6533ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日108位タイでスタート。第2ラウンドは82位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：2バーディ・4ボギーの74、トータル74で首位と9打差の108位タイ

第2ラウンド：4バーディ・2ボギーの70、トータル144で首位と14打差の82位タイ

FM選手権 とは？

2024年に新設された大会。今大会は通算20アンダーで中国のワン ミランダが優勝。賞金615,000ドルを獲得した。なお日本勢は、山下 美夢有と畑岡 奈紗が7位タイに入った。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載