SUPER EIGHTが、公式Instagramでメンバー5人の集合ショットを投稿した。

【写真】SUPER EIGHTが勢ぞろい、5人揃って新年の挨拶

■SUPER EIGHT「あけましておめでとうございます！」

和室で鍋を囲んで写るSUPEREIGHTのメンバー。集合ショットに「あけましておめでとうございます！」と添えて投稿。

写真向かって左から、コーデュロイシャツの村上信五が小さな筒のようなものを持ってカメラ目線。村上の肩に腕を置く丸山隆平もコーデュロイ素材のジャンパーを着用し、ジョッキを手にしている。

横山裕も同様にジョッキを手にしてピースサイン。その隣の安田章大もにはジョッキを掲げて微笑む、その隣には安田に体を傾けて写る大倉忠義が並んでいる。

「今年もeighterの皆さんと楽しく健康に過ごせますように！2026年もよろしくお願いします」とファンに向けて新年の挨拶を綴った。

「エイトと初笑い」「最高です」「ワイワイエイトが見られて嬉しい」とコメントが続々と寄せられた他、メンバーが持つ「関パイ!!」と書かれたジョッキは、SUPER EIGHTの20周年記念でファンクラブ会員に贈られたオリジナルマグで、「関パイ混ぜて」「関パイしたい」の声も。また、「令和8年だからエイトの年だね」「今年は8が並ぶ」と、“8”に反応する投稿も見られた。

