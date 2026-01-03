Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の舞台裏ショットとして、「#スノスト」のハッシュタグとともに、Snow ManとSixTONESメンバーの仲良しショットを公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

【画像】豪華！Snow Man＆SixTONES“スノスト”ショット（全2枚）／佐久間大介＆宮田俊哉＆松島聡＆七五三掛龍也＆塚田僚一の集合ショット／佐久間大介＆中島健人・髙橋海人との自撮りショット 他

■佐久間大介＆高地優吾＆京本大我＆ジェシーが華やか衣装で集結

佐久間大介は、「カウコンでスノストで『ブラザービート』と『WHIP THAT』をパフォーマンスしました(^^)」と報告。

さらに「まじ笑ったw」と振り返り、「これはその出番前に撮ったやつ(^^)」とコメントを添えて、2枚の写真を投稿した。

写真には、個性あふれるカラフルなステージ衣装に身を包んだメンバーたちが集結。手前の佐久間は、ピンクヘアにファーをあしらった存在感抜群の衣装で、マイクを手にピースサインを決めている。

その後ろでは、SixTONESの高地優吾（※「高」は、はしごだかが正式表記）、京本大我、ジェシーもそろって笑顔でピースを披露。グループの垣根を越えた和やかな雰囲気が伝わってくる1枚となっている。

■佐久間大介＆宮舘涼太＆岩本照＆深澤辰哉が田中樹を囲んでピース

別カットでは、手前に佐久間、そしてSixTONESの田中樹がダブルピースを見せ、その周囲をSnow Manの宮舘涼太、岩本照、深澤辰哉が囲むように並び、全員でピースサインを披露している。

それぞれの距離感の近さからは、楽しげな空気感がひしひしと伝わってくる。出番前とは思えないほどリラックスした表情で、舞台裏ならではの無邪気さも感じられるショットとなっている。

SNSでは「どちらもめっちゃカッコいい」「スノスト嬉しい」「最＆高」「きょもさく大好き」「かわいすぎて悶えた」「豪華すぎる」といった声が相次いで寄せられている。

■「#うわさのキッス組」佐久間大介＆宮田俊哉＆松島聡＆七五三掛龍也＆塚田僚一の集合ショットも

なお、佐久間は別投稿で「#うわさのキッス組」とつづり、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、松島聡（timelesz）、七五三掛龍也（Travis Japan）、塚田僚一（A.B.C-Z）との集合ショットも公開。さらに、宮田、七五三掛との2ショットも披露している。

■佐久間大介「推しの2人にあった！！！」中島健人・高橋海人との自撮りショット公開

さらに佐久間は別投稿で「推しの2人にあった！！！」とつづり、中島健人との肩組みショットや、King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）とのピースショットも披露した。

Snow Man

