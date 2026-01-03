1位青山学院大のアンカーは折田選手（2年）。13.3km（以下kmは区間のkm数）地点の新八ツ山橋では、2位國學院大との差をさらに広げ（2分23秒差）首位を独走。

3位中央大、4位早稲田大の差は鶴見中継所の時点では51秒差だったが、新八ツ山橋では11秒差に。さらに15km手前、中央大・吉中選手（4年）を早稲田大・瀬間選手（2年）が抜き、3位が入れ替わる。

また、新八ツ山橋を越え駒澤大・佐藤選手（4年）が城西大・岩田選手（4年）を抜き駒澤大が6位に浮上と、順位に変動が。

10位以内のシード権争いは、新八ツ山橋の時点で帝京大が9位に浮上。10位の日本大・中央学院大がシード権を争う。

大手町まであと1kmの日本橋、青山学院大・折田選手が引き続き独走。そのまま1位でゴールテープを切り、青山学院大が3年連続9回目の総合優勝。二度目の3連覇を達成した。総合記録は10時間37分34秒（大会新）、往路は5時間18分08秒（往路新）、復路は5時間19分26秒（復路新）。

総合2位（以下順位は総合順位）は國學院大。総合記録は10時間40分07秒と大会新、復路は5時間20分05秒と復路新をマーク。國學院大は大学史上最高の順位となった。

順天堂大は10区で山本選手（2年）が2つ順位を上げ、総合3位でフィニッシュ。総合記録は10時間43分55秒。

4位争いはデッドヒート。4位で早稲田大、5位で中央大がフィニッシュ。6位の駒澤大は、10区を走った佐藤選手が1時間07分31秒で区間新記録。

7位城西大、8位創価大に続き、10位以内のシード権争いは9位が帝京大、10位が日本大となった。

続く順位は11位中央学院大、12位東海大、13位神奈川大、14位東洋大、15位日本体育大、オープン参加の学生連合、16位東京国際大、17位山梨学院大、18位東京農業大、19位大東文化大、20位立教大。