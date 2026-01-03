タレントの菊地亜美（35）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。「口から出まかせが幸運をもたらす」と占われた。

健康運を占われ、「ノリで言ったことが形になる。周囲からも評価されるものの、自分を追い込み過ぎると体調不良になるので注意」と占われた。

上沼恵美子から「亜美ちゃんは目標はあるの？こういう人になりたいとかさ」と聞かれ、菊地は「目標ですか…？ミキティ」と答えると、異様な雰囲気に包まれた。

菊地はすぐに察知し「なんか、すいませんね生々しいとこいっちゃって」と苦笑いした。

上沼は「いってるんちゃうの。ミキティくらいは」と菊地を褒めると、菊地は「ミキティは本当すごいですよ。絶対私はできないってところが、ミキティ歌も歌えるじゃないですか。自分のCMで歌歌ったりしてるじゃないですか」とうらやましがった。

MCのサンドウィッチマン伊達みきおは「だって、歌手じゃんか」とアイドリング！！！に所属していたことにふれると、菊地は「私は歌えない方の歌手だった」と自虐し、スタジオを笑わせた。

菊地は「カッコのGO！GO！しか歌わないっていう。紅白とか目指したことない」と笑わせ、「口に出すようにしますこれから」と占い結果をふまえて語った。

上沼が「ミキティ勝つわよって言ったらそうなるって言ってるから」とふると、菊地は「ミキティに勝つわよ！」と豪語した。

菊地は慌てて「これはダメだって。本当にちょっと待って、ここだけ切り取られるの嫌だ！」と笑っていた。