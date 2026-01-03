■第102回東京箱根間往復大学駅伝競走・復路（3日 神奈川・芦ノ湖~ 東京・大手町 5区間、109.6キロ）

箱根駅伝の復路が行われ、青山学院大が史上初2度目の3連覇達成で沸く中、注目のシード権争いでは、往路17位の帝京大が逆転9位で獲得するなど、創価大（8位）、日本大（10位）がシード権を手にした。

20年連続でシード権を獲得してきた東洋大は総合14位でのフィニッシュとなり、往路15位から逆転でのシード権獲得は叶わず。2006年から死守してきたシード権は20年連続で途絶え、次回大会は21年ぶりとなる予選会から本戦に挑む形となった。

東洋大は2006年の82回大会（10位）から20年連続でシード権を獲得。2009年（85回大会）では5区柏原竜二（当時1年）の衝撃の大逆転劇により、同校初の往路V、そして初の総合優勝を飾った。翌10年、12年、14年と総合優勝を果たして黄金時代を築き、09年から11年連続3位以内と強豪校として箱根路を駆け抜けてきた。

21年連続のシード権獲得に向けて、前日の往路は1区の松井海斗（2年）が3位で好スタートを切ったが、2区以降で大きく順位を落とし、結果は15位。トップの青山学院大と10分47秒差、10位の東海大と2分45秒差と出遅れた。復路は青学大の10分後、神奈川大、帝京大らとともに、8チームでの繰り上げ一斉スタート（東洋大は47秒）に。

6区を任されたのは、昨年7区で箱根デビューを飾った内堀勇（2年）で、初の“山下り”は区間14位のタイム。10位の中央学院大とは2分49秒差（13位）と、差を縮められず小田原中継所へ。

7区の濱中尊（3年）は二宮のポイントで、シード圏内（中央学院大）に2分18秒差、大磯では1分55秒と徐々に差を詰めていった。濱中は区間8位の好走で平塚中継所へ。10位・中央学院大と1分48秒差（13位）まで迫り、8区のキャプテン網本佳悟（4年）へつないだ。

2年連続8区の網本は、昨年は青学大の塩出翔太（4年）に次ぐ区間2位の快走。茅ヶ崎のポイントではシード圏内まで1分46秒差となり、逆転獲得もみえてきた中だったが、中央学院大（9位）、日本大（10位）との差は縮まらず。網本は区間14位のタイムで最後の箱根を終え、日本大と2分35秒差の15位と順位を落としてしまった。

戸塚中継所でタスキを受けた9区の久保田琉月（3年）は初出場。権田坂では10位まで2分29秒差、横浜駅前の給水ポイントでは昨年卒業したOBの石田洸介（23、SUBARU）が久保田に力水でエール。

アンカー10区は2年連続で薄根大河（3年）。昨年は4校が絡む激しいシード権争いを制して9位でゴール。今回は10位（中央学院大）と3分11秒差でタスキを受け、鶴見中継所を出てからしっかりと前を見て走り出したが、その差を縮められず。14位でのフィニッシュとなった。

【第102回箱根駅伝・総合順位】

優勝：青山学院大学 10時間37分34秒（大会新）

2位：国学院大学 10時間40分07秒（大会新）

3位：順天堂大学 10時間43分55秒

4位：早稲田大学 10時間44分29秒

5位：中央大学 10時間44分32秒

6位：駒沢大学 10時間44分50秒

7位：城西大学 10時間46分18秒

8位：創価大学 10時間51分41秒

9位：帝京大学 10時間53分15秒

10位：日本大学 10時間53分56秒

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊シード権

11位： 中央学院大学 10時間54分51秒

12位：東海大学 10時間55分01秒

13位：神奈川大学 10時間55分09秒

14位：東洋大学 10時間56分27秒

15位：日本体育大学 10時間56分42秒

ー：関東学生連合 10時間57分35秒（オープン参加）

16位：東京国際大学 10時間58分17秒

17位：山梨学院大学 10時間58分20秒

18位：東京農業大学 11時間01分12秒

19位：大東文化大学 11時間04分58秒

20位：立教大学 11時間05分58秒