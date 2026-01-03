【ダイソー】壁のコンセントをスッキリ増設、ケーブルなしの薄型電源タップが便利！
さまざまな家電製品を利用するようになった昨今、多くの家庭で「壁のコンセントが足りない！」という悩みを持っているのでは？ ケーブル付きの電源タップを接続するのが一般的ですが、「壁のコンセントを増やしたい」という用途ではケーブルがじゃまになるのが悩みの種。
そこで便利なのが、ダイソーで見つけた「壁コンセントを増設できる4個口スクエアタップ」。壁のコンセントにかぶせる形で装着すれば、1つのコンセントを4つに増設できます。2個口の壁コンセントなら5個口に、3個口ならば6個口にでき、コンセント不足が一気に解決できます。
ダイソーで見つけた「壁コンセントを増設できる4個口スクエアタップ」（550円）
商品名：「壁コンセントを増設できる4個口スクエアタップ」
販売先：ダイソー
価格：550円
壁コンセントのカバーに密着する形状なので、じゃまにならないのが最大の魅力。見た目もスマートなので、インテリアに影響を与えません。
本体はシンプルなデザインで、妙な装飾やロゴがないのがよい。コンセントは正面に2つ、左右に1つずつを用意
裏面は、壁コンセントのカバーに合わせてくぼんでいる
このような、よくあるタイプの壁コンセントに装着できる
装着したところ。余計なケーブルなしでコンセントを一気に増設できた。3個口の壁コンセントの場合、上2つを生かしたまま増設できるのが便利。脱落の危険性があるので上下逆向きでの装着はできない
壁コンセントを包み込むような形状なので、カバーの形状によっては装着できない場合も
注意したいのが、オーソドックスな形状の壁コンセントに合わせた形状になっているので、カバーの形状が凝っているとピッタリ装着できないことも。2列タイプや情報コンセント付きなどの壁コンセントにも対応しません。
購入したのはダイソーですが、ヨドバシカメラやビックカメラ、ジョーシンなどの家電量販店でもOHMブランドの同等商品が売られています。価格はダイソーよりも安いことがあるので、家電量販店が近くにあればそちらもチェックしてみてください。
