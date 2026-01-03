¤â¤¦¤¹¤°50ºÐ¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¡ÖÆÈ¿ÈÀ¸³è¡×ÃÌµÄ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡¡¡Ö½÷À¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç°¦¤»¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤È¤Ï
2026Ç¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷42Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡¢Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿·½ÕSP¤ÈÂê¤·¤Æ¥×¥íÌîµåµð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÈÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤É×ºÊ¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç³©Àî¾Þºî²È¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î±ï¤ÇÀ¸¤ß¤ÎÊì¿Æ¤ÈºÆ²ñ
¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ªÎé¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¥à¥í¤µ¤ó¤¬4ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡¢À¸¤ß¤ÎÊì¿Æ¤¬¥à¥í¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊì¿Æ¤¬2019Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥à¥í¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡¢ºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤Þ¤ÀÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡ÖÆÈ¿È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥à¥í¤µ¤ó¡£1·î¤Ë50ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤é¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡¢¤Ø¤§¡Á¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¥à¥í¤µ¤ó¤¬¤ª¤â¤à¤í¤Ë¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢¤µ¤ß¤·¤¤»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï²¿¤âÅú¤¨¤º¶ì¾Ð¤¤¡£
¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Î¡Ë½©¤Ë°ì¿Í¤Ç²È¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¸«¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡£¤Ï¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤ì¡©¤µ¤ß¤·¤¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤µ¤ß¤·¤¤·¯¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ï¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¶¤â¤½¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤éµÕ¤Ë¥¢¥«¥ó¤Î¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£²¶¤é»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¡Ë¼Çµï¤È·ëº§¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦½÷Ë¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ°ì½Ö¹Í¤¨¤¿¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¤½¤ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ì¸À¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö²¶¤â´°Á´¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦½÷Ë¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°¦¤·²á¤®¤Æ½÷À¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç°¦¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¸å¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ø»ä¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¼Çµï¤È¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ËÆ±°Õ¤òµá¤á¤¿¡£¥³¥í¥Ê¼«½Í¸å¤Ë»Å»ö¤¬ºÆ³«¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤Ë¹Í¤¨»ö¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¤ª¾Ð¤¤¤È¼Çµï¤ËÎø¤·¤¿Æ±»Î¤Î¡Öº²¤Î¸ò´¿¡×¤ò³À´Ö¸«¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë