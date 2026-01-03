J1ÆâÄê¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤òÉõ¤¸¤¿2Ç¯À¸¡Ö¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¡×¡¡½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¡Ä²Æ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡Ö¤â¤Ã¤È¡×
ÄëµþÄ¹²¬2Ç¯DFµÈÅÄÎ¶¸ç¡ÖÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï¤â¤¦´·¤ì¤¿¡×
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ØÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡Ù¡£
¡¡º£²ó¤Ï3²óÀï¤Ç¾»Ê¿¹â¤È¤Î¡ØÅìÀ¾¥×¥ì¥ß¥¢ÂÐ·è¡Ù¤ò1-0¤ÇÀ©¤·¤¿ÄëµþÄ¹²¬¤ÎCBµÈÅÄÎ¶¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£DF¥é¥¤¥ó¤ÇÍ£°ì¤Î2Ç¯À¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¸¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËºÇ½é¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦´·¤ì¤¿¤Î¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡183cm¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÍ¥¤ì¤¿´íµ¡»¡ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ëCB¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é·¬¸¶æûÅÍ¡¢À¾ÇÏÎé¤Î2¿Í¤Î3Ç¯À¸¤È¶¦¤Ë¶¯¸Ç¤ÊDF¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¡£4¥Ð¥Ã¥¯»þ¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢3¥Ð¥Ã¥¯»þ¤Ë¤Ï±¦CB¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾ÇÏ¤Ï¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÄ¹¤±¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢·¬¸¶¤ÏÂÐ¿Í¤Ë¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇµÈÅÄ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¡¢¤³¤Î2¿Í¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éºÙ¤«¤¤½¤Àµ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï3²óÀï¤Î¾»Ê¿Àï¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëMFÄ¹ÍþÍè¤¬¤ª¤ê¡¢Ä¹¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿MF°ð³À½ã¤È»ß¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢°ð³À¤¬¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥º¥ì¤ä¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥¿¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇµÈÅÄ¤Ï½ª»ÏÎäÀÅ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£º¸¥ï¥¤¥É¤ËÄ¥¤ê½Ð¤¹Áª¼ê¤ò´ÖÀÜ»ëÌî¤ÇÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ±û¤ÎÀ¾ÇÏ¤Èµ÷Î¥¤ò³«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃæ´Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤«¤é¤Ç¤â³°¤«¤é¤Ç¤â»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅª³Î¤Ê¼éÈ÷¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾39Ê¬¤Ë¤ÏÆ¬Ç¾Åª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¡£Ä¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥ï¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢Ãæ±û´ó¤ê¤ËÆ°¤¤¤¿MFÈÓÅçÊËÂç¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤Ë¿©¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿È½ÃÇ¤ò½Ö»þ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ä¹¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤È¥´¡¼¥ëÃæ±û¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿FWÅçÅÄÂç²í¤ÎÆ°¤¤ò·Ù²ü¤·¤ÆÆâÂ¦¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯ÅçÅÄ¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢µÈÅÄ¤ÏÅçÅÄ¤Î¥È¥é¥Ã¥×ºÝ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é1ÅÀ¤â¤Î¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µÈÅÄ¤Î½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¤¬Æ±ÅÀ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¸«»ö¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸&¥«¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á3¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾»Ê¿¤Ï2ÎóÌÜ¤«¤é·ë¹½Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢WEST¤ÇÂÐÀï¤·¤¿J¥æ¡¼¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¡¼¥¯¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Â¤Ïº£Âç²ñ¤ËÎ×¤àÁ°¤Î¥×¥ì¥ß¥¢WESTºÇ½ªÀï¤Ç¾»Ê¿¤È¥¿¥¤¥×¤Î»÷¤¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¤Ë2-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î2ÎóÌÜ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÊá¤Þ¤¨¤¤ì¤º¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê20Ê¬¤Ë2¼ºÅÀ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë3¼ºÅÀ¡£ÆÀÅÀº¹°Ê¾å¤ËÁê¼ê¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁ°È¾12ËÜ¡¢¸åÈ¾13ËÜ¤Î¹ç·×25ËÜ¡£ÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤ÏÇ´¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼ê¤ËÉÕ¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼éÈ÷¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çí¤¬¤µ¤ì¤Æ¡¢Ã¥¤Ã¤¿¸å¤ÎÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤âÁá¤¯¤Æ¡¢º®Íð¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÇÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤è¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢½¤Àµ¤ò¤·¤Æº£Âç²ñ¤ËÎ×¤á¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÄË¤¤ÂçÇÔ¤ò·Ð¸³¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢µÈÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÄëµþÄ¹²¬¤Î¼éÈ÷°Õ¼±¤ÏÂç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½à¡¹·è¾¡¤ÇPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¾»Ê¿¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢7ÈÖ¡Ê±±°æÁó¸ç¡Ë¤È10ÈÖ¡ÊÅÄ¾å¿¿Âç¡Ë¤ÎÆÍÇËÎÏ¤òÉõ¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æº£Æü¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤â¤¦¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤ÏËÍ¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À¾ÇÏ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎ¤òÅýÎ¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤È°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È4¡¢½é¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£2Ç¯À¸¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎµÈÅÄ¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë