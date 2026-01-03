¡Öµ³Ê¼¤Ã¤Æ¡Ä¤É¤ó¤Ê¤Î¡©¡×²Ö·Á¤ÎÊ¼²Ê¤ÎÃÎ¼±¤¬260Ç¯´Ö·ç¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇÏ¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÌÔ½Ã¡×¤Ð¤«¤ê!? »î¹Ôºø¸í¤ÎÎò»Ë¤È¤Ï
½ÅÍ×¤Ê¡ÈÊ¼´ï¡É¤Î±¿ÍÑË¡¤¬Á´Á³³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¡¡º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¸á¡Ê¥¦¥Þ¡§ÇÏ¡Ë¤Ï¡¢Í»Ë°ÊÁ°¤«¤é¿ÍÎà¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¾è¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀïÆ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇÏ¤ÏÄ¹¤¤¤¢¤¤¤À»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ËÀïÎÏ¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï20À¤µª½éÆ¬¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í»Ë°ÊÍè¤ÎÇÏ¤ÎÎò»Ë¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¶áÂåÅª¤Ê·³ÍÑÇÏ¡Ê·³ÇÏ¡Ë¡¢¤È¤¯¤Ëµ³Ê¼ÍÑ¤ÎÇÏ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·³ÇÏ°Ê³°¤âÀï¾ì¤Ë¡ÄÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤¿¤Á°ÖÎîÈê
¡¡ºÇ½é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¶áÂåÅª¤Êµ³Ê¼ÍÑ¤ÎÇÏ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏËëËö¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Î¦·³¤ò»²¹Í¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·³»ö»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¥¢¥é¥Ö¼ï¤ÎÇÏ¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎËëÉÜÎ¦·³¤Ë¤Ïµ³Ê¼Ââ¤âÊÔÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿·³ÇÏ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µÏ¿¤È¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¹ÄÄë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó»°À¤¤¬Âè14Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÌÐ¤ËÂ£¤Ã¤¿¥¢¥é¥ÖÇÏ¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤¬»Ä¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î·³ÇÏ²þÎÉ¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë·³ÇÏ¤ÎÀ¸»º¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£·³ÇÏ¤Î¼ïÎà¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢¾¹»¤äµ³Ê¼¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¾èÇÏ¡×¡¢ÂçË¤¤äÃÆÌô¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡ÖíÎÇÏ¡Ê¤Ð¤ó¤Ð¡Ë¡×¡¢¿©ÎÁ¤ä²ÙÊª¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÍ¢Á÷¤¹¤ë¡ÖÂÌÇÏ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ³Ê¼¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾èÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÇÏ¤Î²þÎÉ¤¬¤Û¤ÜÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Îµ³Ê¼¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤Ë¡¢Â¾¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êÉÏ¼å¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·³ÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²òÉÔÂ¤â¼Á¤ÎÄã²¼¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£½é´ü¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿²¤½£¤ÎÃóºßÉð´±¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÇÏ¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÌÔ½Ã¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²´ÇÏ¤òµîÀª¤»¤º¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Â¾¹ñ¤Ç¤Ï¡¢µ¤À¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éµîÀª¤·¤¿ÇÏ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤»¤óÇÏ¡×¤òÄ¹¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤½¤â¤½¤â·³ÍÑÇÏ¤òµîÀª¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹²¤Æ¤Æµ³Ê¼¤ÎÀ°È÷¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Îµ³ÇÏÉð¼Ô¤È¶áÂåÅª¤Êµ³Ê¼¤Ç¤Ï±¿ÍÑÊýË¡¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤â´Þ¤á¤Æ°ì¤«¤é³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÆñ¹Ò¤ò¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÀ¶ÀïÁè¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤ÞÆÍÆþ¡ª¡¡ÆüÏªÀïÁè¤Ç¤â²ÝÂê¤¬»Ä¤ë!!
¡¡¼Â¤Ï¡¢1894¡ÊÌÀ¼£27¡ËÇ¯7·î¤«¤é1895¡ÊÌÀ¼£28¡ËÇ¯4·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÀ¶ÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢µ³Ê¼¤ÎÀ°È÷¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤ÞÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÎ©¤·¤¿µ³Ê¼ÉôÂâ¤È¤·¤Æµ³Ê¼Î¹ÃÄ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüÀ¶ÀïÁèÄ¾¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢·³ÇÏ¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢Í¥½¨¤Ê·ìÅý¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¡¢·³ÇÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤»¤óÇÏ¤È¤ÏÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¤ë¡ÖÇÏÉ¤µîÀªË¡¡×¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤Î1901¡ÊÌÀ¼£34¡ËÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¡¢¶åÃÊºä¸ø±à¤Ë¤¢¤ëÂç»³ ´àÁü¤Ï¡¢¶áÂåÅª·³ÇÏ¤Îµ³¾èÁü¡£Âç»³ ´à¤Ï½éÂåÎ¦·³Âç¿Ã¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüÏªÀïÁè¤Ç¤ÏÎ¦·³»ÊÎá´±¤òÌ³¤á¤¿¡ÊºØÆ£²íÆ»»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Ç¤¢¤ë1900¡ÊÌÀ¼£33¡ËÇ¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿µÁÏÂÃÄ»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢²¤½£³Æ¹ñ¤ÎÉôÂâ¤È½é¤á¤Æ¶¦Æ±ºîÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ·³ÊâÊ¼¤ÎÅýÎ¨¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢µ³Ê¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤ÇÏ¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÂâÎó¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÇÏ¤Îµ¤À¤¬¹Ó¤¯¡¢Í¢Á÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤Ê¤É¡¢»¶¡¹¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1904¡ÊÌÀ¼£37¡ËÇ¯2·î¤Ë¤ÏÆüÏªÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÅö»þ¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥í¥·¥¢Äë¹ñ¤Î¥³¥µ¥Ã¥¯µ³Ê¼¤ÈÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀïÁè¤Ç¥³¥µ¥Ã¥¯µ³Ê¼¤È¸ß³Ñ°Ê¾å¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Ë¿¾®Àâ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê½©»³¹¥¸Å¾¯¾¤¬Î¨¤¤¤ëµ³Ê¼Âè1Î¹ÃÄ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿½©»³»ÙÂâ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤äÆÍÇËÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿µ³Ê¼ËÜÍè¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥³¥µ¥Ã¥¯µ³Ê¼¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½©»³»ÙÂâ¤Ï¡¢µ³Ê¼ÉôÂâ¤ËÊâÊ¼¡¢Ë¤Ê¼¡¢¹©Ê¼¤Ê¤É¤ò¿ïÈ¼¤µ¤»¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¼ÂÀï¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¡´Ø½Æ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥µ¥Ã¥¯µ³Ê¼¤ò·âÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ³¤³¤Àï¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Î¦¾åÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüÏªÀïÁè¤Î¾¡ÇÔ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡ÖÊôÅ·²ñÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè»°·³¤ÎÀèË¯¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅ¨ÀªÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¤Ä¤ÄÊôÅ·»Ô³¹¤ÎÀ¾Â¦¤Ø±ª²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³Å±Âà¤Î°ì°ø¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½©»³»ÙÂâ¤Î¤è¤¦¤ËÀï²Ì¤òµó¤²¤¿ÉôÂâ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüÏªÀïÁèÃæ¡¢ÆüËÜÎ¦·³¤Ç¤Ï·³ÇÏ¤ÎÉÏ¼å¤µ¤¬ÏªÄè¤¹¤ëÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÌÀ¼£Å·¹Ä¼«¤é¤¬¡ÖÇÏÉ¤²þÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë°ì¶É¤òÀß¤±¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤ÎÄ¼ëÜ¤ò²¼¤¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüÏªÀïÁèÃæ¤Î1904¡ÊÌÀ¼£37¡ËÇ¯4·î7Æü¤Ë¡ÖÎ×»þÇÏÀ¯Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÀï¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ·³ÇÏ¤Î²þÎÉ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤«¤é¡¢¾èÇÏÍÑ¤Î¥¢¥é¥Ö¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢íÎÇÏÍÑ¤Î¥Ú¥ë¥·¥å¥í¥ó¼ï¤Ê¤É¤¬³¤³°¤«¤éÂçÎÌ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¡¢·³ÍÑ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÇÀ¹ÌÍÑ¤ÎÇÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎºßÍè¼ï¤Ï¼¡Âè¤Ë¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂçÀµ»þÂå¸å´ü¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÂÎ³Ê¤â³¤³°¤Î¤â¤Î¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¿å½à¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤ä¤¯À°È÷¤µ¤ì¤¿ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ï¡©
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ò¶¤Ë¡¢µ³Ê¼¤ÎÍ¸úÀ¤Ï½Æ²Ð´ï¤ÎÈ¯Å¸¤äÀï¼Ö¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤Ë¼¡Âè¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¼«Æ°¼Ö²½¡¦µ¡³£²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤ÊÊ¼²Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤¢¤ëÀïË×ÇÏ°ÖÎîÁü¡ÊºØÆ£²íÆ»»£±Æ¡Ë
¡¡ÆüÃæÀïÁè¤ª¤è¤ÓÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÃæ²ÚÌ±¹ñ·³¤òÁê¼ê¤È¤·¤¿ÂçÎ¦¤Ç¤ÎºîÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æµ³Ê¼ÉôÂâ¤¬±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ëµ³Ê¼Âè4Î¹ÃÄ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ·³¤ËÍ£°ì»Ä¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¾èÇÏµ³Ê¼ÉôÂâ¤È¤·¤Æ¡¢µ³Ê¼ÆÍ·â¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÍ·â¤Ï¡¢Àï»Ë¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¾èÇÏ½±·â¤ÎÀ®¸ùÎã¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüÃæÀïÁè¤«¤éÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢íÎÇÏ¤äÂÌÇÏ¤È¤·¤ÆÄ§È¯¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤¬Ìó100ËüÆ¬¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢Êª»ñÍ¢Á÷¤äÅÁÎá¤Ê¤É¡¢ÀïÆ®¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤Ç¤Ì³¤Þ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤äÁõ¹Ã¼Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼çÍ×»²Àï¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«·³¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¡³£²½¤ÎÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ·³¤Ï¡¢Êª»ñÍ¢Á÷¤ä¾ðÊóÅÁÃ£¤Ë·³ÇÏ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¤ÎÄ§È¯Îá¾õ¤ÏÀÄ¿§¤Î»æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÀÄ»æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÇÏ¤¬µ®½Å¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇÀÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¾¤½¸Îá¾õ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÖ»æ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ§Ê¼¤µ¤ì¤¿Ê¼»Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼ê¹Ë¤ò°ú¤¤¤ÆÀ¹Âç¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÀïÁè¤ÇÌ¤µ¢´Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿·³ÇÏ¤ÏÌó50ËüÆ¬¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àï¸å¤Ï¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ØÊ¼»Î¤È¤È¤â¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àµ¼°¤ÊµÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÀµ³Î¤Ê¿ô¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¿¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤â¿ôÀéÆ¬ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤È¤â¤ËÀï¤¤¡¢ÆüËÜÊ¼°Ê¾å¤Î¡ÖÀï»àÎ¨¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿·³ÇÏ¤ò°ÖÎî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀïË×ÇÏ°ÖÎîÁü¡×¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¸½ºß¡¢¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤Î·±Îý¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¤Î¤ß¤¬ÇÏ¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¼¼ï¤È¤·¤Æ¤Îµ³Ê¼¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤»¤º¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ïµ¡¹Ã²Ê¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ç¤â¡Öµ³Ê¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¼«ÂÎ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¾èÇÏµ³Ê¼¤Ï¼°ÅµÍÑ¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¼ÂÆ¯ÉôÂâ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤äÁõ¹Ã¼Ö¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëÉôÂâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£