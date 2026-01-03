◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

箱根駅伝の復路が行われ、10区で駒大のエース佐藤圭汰（4年）が1時間7分31秒の区間新記録をマークした。第98回大会の中倉啓敦（青学大）の1時間7分50秒を19秒更新した。

佐藤は昨年7区で区間賞を獲得しており、2年連続で区間賞となった。今季は恥骨の故障が再発し、10月の出雲駅伝は欠場。だが「70％くらいの状態だった」という11月の全日本大学駅伝では7区区間3位の走りで優勝に貢献していた。

駒大は往路7位の出遅れが響き、総合6位で3年ぶりの総合優勝を逃した。日本テレビのインタビューに応じた佐藤は「本当にチームが苦しい流れとなってしまって、でも自分のところで最後区間賞、区間新を取って、終わり良ければ全てよしと自分の中では思っていたので、最後に4年生の意地を少しは見せられたかなと思っているので、最低限良い走りができてよかったなと思ってます」と答えた。

駒大の4年間を「過去2年間恥骨のケガに悩まされて、1カ月前にも大腿骨を疲労骨折してしまって、急ピッチで2週間ちょっとで合わせる形になってしまって、本当に不安で仕方なかったんですけど、チーム全員、関係者の方々が自分のことを思って最後までさせてくださったので、その借りを返そうと一生懸命走った」と明かした。