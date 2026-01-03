ロシアが米国に追跡の中止を正式に要請した石油タンカー「ベラ1号」＝2025年3月18日/Hakon Rimmereid/Reuters/File

（CNN）ベネズエラ行きの石油タンカーを約2週間にわたり米国が追跡しているとして、ロシアが追跡を停止するよう正式に要請したことが分かった。事情に詳しい2人がCNNに明らかにした。

12月31日に国務省に送られた申し入れは、「ベラ1号」と呼ばれるタンカーがロシアの船舶として新たな名称で公式に登録されたことを受けて行われた。

外交要請については米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）が最初に報じた。この要請によって米国の動きが停止するかどうかは不明。石油タンカーは当初ベネズエラに向かっていたが、米沿岸警備隊による拿捕を逃れるために引き返している。

ロシアの要請は、トランプ政権がウクライナ戦争終結に向け精力的な取り組みを続ける中で行われた。トランプ大統領は先週、ロシアのプーチン大統領と2回会談している。

NYTが最初に報じた公開データによると、タンカーは現在北大西洋を航行中。

米国はカリブ海での軍備を増強し、米国が麻薬取引船と非難する船舶へ多数の攻撃を仕掛けるなど、ベネズエラと同国のマドゥロ大統領に対する行動を劇化させている。沿岸警備隊による石油タンカーの追跡は、こうした動きの一環。

ベラ1号の追跡は、トランプ氏が先月にベネズエラを出入りする制裁対象タンカーの全面封鎖を宣言したことを受けて行われた。米国は12月にも別の石油タンカー2隻を拿捕している。

沿岸警備隊はこのタンカーを2週間近く追跡している。タンカーは石油を積み込むためベネズエラに向かっていた先月21日にカリブ海で拿捕されそうになり、抵抗。Uターンを余儀なくされた。