【ワシントン＝淵上隆悠】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１２月３１日、ウクライナがロシア北西部ノブゴロド州にある大統領公邸を無人機で攻撃しようとしたとロシア側が主張していることについて、米中央情報局（ＣＩＡ）が否定する評価を下したと報じた。

国家安全保障を担当する米当局者の話としている。

攻撃について、露側は１２月２８〜２９日の夜に９１機の無人機が使用され、いずれも撃墜したと主張。ウクライナ側は「完全なでっち上げだ」と訴えていた。ＷＳＪの報道によると、米国は、ウクライナが狙ったのは露大統領公邸ではなく、同じ地域にある軍事目標だったと分析した。

ロシアとウクライナの和平を仲介するトランプ米大統領は、２９日の米露首脳電話会談で攻撃について知らされ、記者団に「（ウクライナに）腹を立てている」と述べた。だが、３１日には自身のＳＮＳで、「和平の妨げとなっているのはロシア側だ」と指摘する米紙ニューヨーク・ポストの社説を紹介。ＷＳＪによると、投稿はＣＩＡのジョン・ラトクリフ長官から今回の評価について報告を受けた後に行われた。

一方、露国防省は１日、ウクライナが攻撃した「証拠」として、撃墜した無人機から回収した制御装置と航路に関するデータを米側に提供したと発表した。

露国防省が公開した動画では、露軍幹部が制御装置とみられるものを在露米国大使館の武官に手渡す様子が紹介されている。１２月３１日には撃墜した無人機の残骸を映したとする動画なども公表していた。

また、露側が掌握したウクライナ南部ヘルソン州の占領当局幹部は１日、黒海沿岸のホルリにあるホテルとカフェが前夜に無人機の攻撃を受け、「２４人が死亡し、数十人が負傷した。ウクライナ軍のテロ行為だ」と主張した。

これに対し、ウクライナ軍参謀本部は地元メディアに「敵の軍事目標や燃料・エネルギー施設などを攻撃している」と説明した。