ドジャースがブルージェイズからＦＡとなっている大物、ボー・ビシェット内野手（２７）に急接近していると複数の米メディアが報じた。

ビシェットは昨季、打率３割１分１厘でヤンキースのアーロン・ジャッジに次ぐリーグ２位の成績を残し、ドジャースとのワールドシリーズ第７戦では大谷翔平投手（３１）から先制３ランを放ったメジャー屈指の遊撃手だ。今季は二塁への転向プランもあり、正二塁手を固定できなかったドジャースも強い関心を示している。

そんな中、米誌「ニューズ・ウィーク」は２日（日本時間３日）、「ブルージェイズのスーパースター内野手、ドジャースとの契約で退団と予想」の見出しでドジャース入りの可能性が高いとする記事を掲載。移籍情報サイト「ブリチャー・リポート」も「ドジャースはオフシーズンを通してカイル・タッカーとコディ・ベリンジャーを起用する意向を示してきたが、トミー・エドマンを正センターとして起用し、ボー・ビシェットを二塁手として獲得するという戦略も十分にあり得る」

と報じた。

さらにドジャース専門サイト「ドジャース・ネーション」も「ドジャースがブルージェイズのフリーエージェント、ボー・ビシェットに『チェック・イン』と題した前のめり記事を載せた。

「新興チームのトロント・ブルージェイズからビシェットを獲得することは、２０２６年のワールドシリーズでドジャースの最大のライバルの一つになる可能性があるチームにとっては痛手となるだろう。ドジャースがビシェットに、彼が望む契約を提示するのは当然ではあるが、彼が市場に長く残ればいるほど、より高い年俸での短期契約がより魅力的に見える可能性がある」と同メディア。また一人、大物がＬＡにやってくるのか。