EXIT兼近大樹「鍛え上げた身体初公開」ハワイでの上裸ショット公開「筋肉すごい」「本物？」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/01/03】EXITの兼近大樹が1月2日、自身のInstagramを更新。上裸ショットを公開し、話題となっている。
【写真】34歳イケメン芸人「本物？」肉体美際立つ上裸ショット
兼近は「鍛え上げた身体初公開」「＃ハワイきました」とつづり、ハワイの海をバックにした自身の上裸写真を投稿。胸筋や腹筋が際立つポージングで、ピンクの水着を着ている姿を披露した。
投稿には「＃ここまでなるのに5分間追い込んだ」と添えられており、ファンからは「筋肉すごい」「本物？」「AIかと思った」「すごい鍛え方」「結局どっちなの？」「初笑いありがとう」「ピンクが映えてる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
