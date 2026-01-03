吉岡里帆「めっちゃ頑張ったのに、めっちゃ怒られた」はじめてのおつかい

女優の吉岡里帆（32歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「はじめてのおつかい」（日本テレビ系）に出演。記憶に残っている“はじめてのおつかい”について語った。



吉岡里帆が番組のゲストとして登場し、記憶に残っている“はじめてのおつかい”は「おじいちゃんからのおつかいで」と話し始める。



吉岡は「お金を渡されて買ってきて、『これ、いくらやったかわかるか？』って言われて。『え、わからへん』って言ったら、『バカタレ！』って。なんか、お金の意味とか価値とかを教えたかったみたいで、これがいくらでお釣りがどれくらいかちゃんとわかってないと意味がないから『そんな適当に買い物するな！』って言われて。ごめんなさい、みたいな。なぜかめっちゃ頑張ったのに、めっちゃ怒られた」と語った。