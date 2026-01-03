吉岡里帆、厳しかった“祖父の教え”語る「何かもらう時は1回頭よぎります」

女優の吉岡里帆（32歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「はじめてのおつかい」（日本テレビ系）に出演。“祖父の教え”について語った。



吉岡里帆が番組のゲストとして登場し、“はじめてのおつかい”は祖父からのおつかいだったが、頑張ったのに怒られてしまったと、厳しかった祖父の一面について話す。



さらに吉岡は“祖父の教え”として、「おじいちゃんが煮干しを食べていて。小さい時に美味しそうに見えて『煮干しちょうだい』って言って、くれて。（煮干しの）頭が少し気味悪くて取ったんですよ。そうしたら『バカタレ！』って。やっぱり『人から何かもらう時には全部大事に出来ないならもらっちゃダメだ。もらったら全部頭から丸々食べられないともらっちゃダメだ』って」と話し、「それから何かもらう時は全部大事に出来るかな？ っていうのが1回頭よぎります」と語った。