リサマリ春夏コレクション2026公開、可憐とエレガンスを纏う最新カタログ

ランジェリーブランドのリサマリ（RisaMagli）より、2026年春夏コレクションを網羅した最新カタログが登場します。2025年12月24日（水）クリスマスイヴから全国直営店舗で配布され、可愛らしさを大切にした「リサマリ」と、上質でエレガントな「レーヌ」2つの世界観を一冊に凝縮。レースやカラー、小物までこだわり抜かれたビジュアルは、眺めるだけでも心がときめく仕上がりです♡

リサマリが描く夢いっぱいの春夏

表紙を飾る「アンチェシリーズ」は、マーメイドプリンセスをイメージ。海の中の水疱をモチーフに円形柄のレースで立体感とカラフルさを表現しています。

ブラジャー3,850円～4,510円、リボンショーツ2,530円、カップ付キャミソール6,160円、タップパンツ3,740円（税込）。

ロマンチックな「アント―ニアシリーズ」は、ユニコーンやバンビが踊る夢の世界観。

カップ付きキャミソール6,160円、タップパンツ3,740円、ランジェリーポーチ5,830円、カップ付きマキシワンピース8,800円（税込）。

「コリンナシリーズ」は妖精を思わせる輝きが魅力。ブラジャー3,850円～4,510円、Tバック2,640円、カップ付きスリップ7,370円（税込）を展開します。

レーヌが叶える洗練された美しさ

レーヌのメイン「マルㇾーンシリーズ」は、クレマチスをモチーフにした華やかなデザイン。

ブラジャー5,170円～5,830円、レースショーツ3,190円、スリップ9,790円（税込）と、動くたびに上品な輝きを放ちます。

「ダニエラシリーズ」はブーケを束ねたようなロマンティックさが魅力。

ブラジャー5,170円～5,830円、リボンショーツ3,190円、キャミソール8,800円、タップパンツ5,060円（税込）。

「アルベルタシリーズ」は愛の言葉を散りばめたアンティーク調。

ブラジャー5,170円～5,830円、レースショーツ3,190円、カップ付スリップ9,790円（税込）です。

カタログで広がる楽しみ

年2回制作されるリサマリのカタログは、全シリーズの機能性や価格、カラーまで掲載した豪華仕様。生花や家具、小物まで統一された世界観はギフトにもおすすめです。

春夏のときめきを先取りして

リサマリ春夏コレクション2026は、可愛らしさと上質さ、どちらも大切にしたい女性に寄り添うラインナップ。

細部まで作り込まれたランジェリーと世界観が詰まったカタログは、日常に小さな非日常を届けてくれます。

店頭でぜひ手に取り、自分らしい一着と出会う時間を楽しんでみてください。新しい季節の始まりが、きっと特別なものになります♡