『コナン』作者・青山剛昌、サイン色紙に大反響 服部平次＆遠山和葉を描き「ほっこり」「愛嬌かな」
漫画『名探偵コナン』原作者の青山剛昌氏が、「青山剛昌ふるさと館」へサイン色紙を贈ったが、一部ミスが判明しネット上で話題になっている。
投稿されたサイン色紙は、服部平次＆遠山和葉のカップリングで、ふるさと館のＸでは「なんと今年も青山剛昌先生から当館へサイン色紙をいただきました ありがとうございます サイン色紙は館内に展示しましたので、ご覧くださいね♪」と報告。
新年を記念して贈られたものだが、日付をよく見ると「2025.1.2」となっており、日付を書き間違えている。
これを受け「【2026年サイン色紙につきまして】修正対応のため現在は館内での展示を見合わせております。修正が完了次第、改めて展示いたします、お待たせしてしまい、申し訳ございません」と伝えている。
これにファンは「可愛いカップルだー！！他の方も言ってるけど2025になってるw 明日訂正されたりするかな？笑 お忙しい中いっぱい描いていただきありがたい」「日付が、2025年になっているが、愛嬌かな」「年をまたぐ時期にやりがちなミス、ちょっとほっこりしました」などと反応している。
