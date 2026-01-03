中川安奈、圧巻ボディラインあらわな“衝撃カット”に反響「泥臭いロケが似合う」「スタイル抜群で最高でした」
元NHKアナウンサーで現在フリーで活動する中川安奈（32）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。圧巻ボディラインあらわな“衝撃カット”を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真あり】中川安奈、圧巻ボディラインあらわな“衝撃カット”
中川は「フジテレビ『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』見てくださったみなさま、ありがとうございました」と1日放送の番組の視聴者に礼を述べた。「今回のロケの体当たりパートのまとめです！笑」と写真の説明。「泥だらけになった火山温泉、夜市のアリの試食、イスロテ島の生簀？でサメや大きな魚たちと泳いだこと...井上咲楽ちゃん @bling2sakura のかっこいい背中から、たくさんのことを学ばせてもらった充実の時間」と振り返った。
そして「放送後、NHK時代から尊敬する先輩ディレクターに「中川さんは泥臭いロケが似合う」と言われてうれしかったので、今後はさらにそうしたジャンルのお仕事も頑張れたらいいなと思いました(少々潔癖症ではありますが、わりとなんでもノー天気に楽しめるタイプです！笑)」と反響があったことも伝えた。
また「放送の中でもお話させていただいた、番組の初代MC楠田枝里子さん(遠い親戚というご縁があるんです)からもご感想をいただきました @erikokusuta」と明かし、「実はまだ一度もお会いしたことがないので...今年はそんな機会もあったらいいなぁ なんてワクワクしています！」と希望を伝え、「放送を見逃した方は、配信もありますのでぜひ」と結んだ。
この投稿に「何をやっても絵になります 素敵です」「泥んこになっても安奈さんは可愛い」「スタイル抜群で最高でした」「体当たりで色んな事にチャレンジされてて笑いと驚きで楽しかったです」などのコメントが寄せられている。
