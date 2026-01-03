ÆÍÁ³¤Î18ºÐº¹º§È¯É½¤«¤é4Ç¯¡ÄÀõÌîÃé¿®¤ÎºÊ¡¢ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ßà½Ë¤¤È¤¤¬2Á·ÊÂ¤Ö¤ª¤»¤Áá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ËÀõÌîÃé¿®¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤è¤Ê¡×
¡Ö¤ª¤»¤Á¤Î¼Ì¿¿¾å¼ê¤¯»£¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÀõÌîÃé¿®(52)¤ÎºÊ¡¢½÷Í¥¤ÎÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß(34)¤¬¿·Ç¯¤Îà¤ª¤»¤ÁáÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÀµ·îÍÑ¤Î½Ë¤¤È¤¤¬2Á·ÃÖ¤«¤ì¡¢åºÎï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ä¡¢»¨¼Ñ¤¬ÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤ª¤»¤Á¤Î¼Ì¿¿¾å¼ê¤¯»£¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ËÀõÌîÃé¿®¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¡¡ÀõÌî¤ÈÃæÅÄ¤Ï2022Ç¯¤Ë·ëº§¡£¡Ö18ºÐº¹º§¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£