¡Ö¤¢¡¢½çÄ´¤Ç¤¹¡×Êó¹ð¤¬ÏÃÂê¤ÎÉÚ±Ê°¦(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ai_tominaga_official¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¼Ì¿¿¤Î¶ù¤ÎÊý¤Ë¡Ä

¡¡Àè·î20Æü¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÉÚ±Ê°¦(43)¡£¤ªÀµ·î¤Î­à¤ª¤»¤Á­áÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜ°ì¸­¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÚ±Ê¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¹ë²Ú¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤Ë­à½é­á¤¬ÉÕ¤¯Æü¡¡½é¡»¡»¤òÃúÇ«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Æü¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¾Ò²ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¶ù¤Î¤Û¤¦¤Ë¡Ö¤¢¡¢½çÄ´¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ç¥¿±À¸³è¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¶¯¤¤¡×¡Ö40Âå¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¡ª¹âÎðÇ¥¿±½Ð»º¾åÅù¡ª¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡£Êì»Ò·ò¹¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÁ´Á³¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£