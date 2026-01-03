ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・大木町で火災 大角の石丸山公園入口南東側 約16分後に消火（… 福岡・大木町で火災 大角の石丸山公園入口南東側 約16分後に消火（1月3日午前111時55分ごろ発生） 福岡・大木町で火災 大角の石丸山公園入口南東側 約16分後に消火（1月3日午前111時55分ごろ発生） 2026年1月3日 13時39分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、3日午前11時55分ごろ、大木町大角（目標:石丸山公園入口南東側）で火災が発生した。同日午後0時11分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 【続報】福岡・朝倉市で建物火災 甘木の文化会館入口交差点北側 約1時間15分後に消火（1月3日午前10時3分ごろ発生） 福岡・大牟田市で民家敷地内に見知らぬ男が立っていた⁉ 下白川町1丁目で不審者事案情報 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 老後, 老人ホーム, 大船, 鎌倉, 射出成形機, 神事, 徳島, 配線, 東京