ボストン・コモンGがTGL初勝利 マキロイも喜び「本当に楽しかった」
タイガー・ウッズ（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）らが創設したゴルフリーグの『TGL』は、第2シーズンの2試合目が行われた。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
『ボストン・コモンG』と『ロサンゼルスGC』の対戦。ボストン・コモンGはマキロイ、キーガン・ブラッドリー、マイケル・トルビョンセン（ともに米国）。ロサンゼルスGCはジャスティン・ローズ（イングランド）、コリン・モリカワ、サヒス・ティーガラ（ともに米国）の布陣となった。なお、ボストン・コモンGに所属する松山英樹とアダム・スコット（オーストラリア）は出場せず、トルビョンセンが代役として起用された。試合は最終ホールまでもつれ込む接戦となり、ボストン・コモンGがロサンゼルスGCを7対5で下して勝利。TGL初勝利を収めた。記念すべき初白星に、マキロイも喜びのコメント。「キーガン（ブラッドリー）と僕にとって、勝利を掴むのは久しぶりだった。質の高いショットがたくさん出て、プレーするのは本当に楽しかった」と述べた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
