ラグビーW杯3大会連続出場のプロップ・稲垣啓太（35＝埼玉）の妻でモデルの稲垣貴子（35）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。

稲垣は「Happy New Year Wishing you a calm and healthy year ahead！」「あけましておめでとうございます 昨年は環境に変化のあった一年でした。新しい流れの中で迎える新年です。今年も、整えながら。よろしくお願いします」とコメント。

さらに「豆腐餅で作ったお雑煮や、年末年始の時間をまとめた動画をYouTubeにアップしています」と報告し、お正月の料理や富士山のショットなどを公開した。

稲垣は元プロ野球選手の新井宏昌氏の三女で、12年にミス日本グランプリを獲得。現在は1メートル77の長身を生かし、パリコレなど海外でも活躍してきた。22年1月に稲垣との結婚を発表し23年8月に芸名を「稲垣貴子」に改名すると報告していた。

フォロワーからは「あけましておめでとうございます」「今年もご活躍を期待しております」「可愛い」「ご夫婦いつも微笑ましく拝見しています」などのコメントが寄せられていた。