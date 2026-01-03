◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝の復路が3日に行われ、優勝候補とされた駒澤大学は総合6位でゴールテープを切りました。

2日の往路では、1区で小山翔也選手（3年）が1時間00分48秒で区間5位の快走。エースが集う華の2区では、当日変更でメンバー入りした桑田駿介選手（2年）が1時間06分19秒で区間8位の力走を見せ、上位でタスキを繋ぎます。さらに3区では当日変更の帰山侑大選手(4年)が1時間00分51秒で区間2位と躍動し、3位に順位を押し上げます。

しかし、4区では村上響選手(3年)が区間19位となり7位に転落。5区の安原海晴選手(3年)は区間7位の走りですが、順位を上げられず。往路優勝を飾った青山学院大学とは4分52秒差の7位でした。

復路で巻き返しを図りたい駒澤大学は、6区の伊藤蒼唯選手（4年）が区間記録まであと3秒に迫る区間2位の56分50秒の快走で、6位に順位を上げます。7区では、谷中晴選手（2年）が区間9位の1時間03分38秒を記録しますが、区間2位の1時間02分21秒の走りを見せた順天堂大学の玉目陸選手（2年）に抜かれて再び7位に転落します。

その後も、8区で山川拓馬選手（4年）が区間4位の1時間04分34秒、9区で菅谷希弥選手（2年）が区間10位の1時間09分17秒をマークしますが、順位を上げることはできず。7位でエースの佐藤圭汰選手（4年）に最後のタスキリレー。

前回7区区間新記録の佐藤選手は、鶴見中継所で1分13秒あった城西大学との差を13.3キロ地点でひっくり返し、6位に浮上。最後の箱根路は1時間07分31秒の力走で、区間新記録を樹立。総合6位となっています。