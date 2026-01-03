◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

往路首位で復路を発進した青学大がトップを譲らず、3年連続9度目の総合優勝を飾った。速報値で10時間37分34秒の大会新記録。同一チームの2度目の3連覇は史上初と、またしても箱根の歴史を塗り替えた。

往路では、青学大は1区16位と大きく出遅れ。しかし、5位で受けた5区・黒田朝日(4年)が異次元の走りを見せ、トップと3分24秒差からの大逆転に成功した。

「個人としては自分のところで首位を奪って往路優勝でき、最後の箱根駅伝で結果を残せたこと嬉しく思っています」と言及し、「全員が力を出し切った結果。チームの皆にありがとうと言いたいです」と仲間に感謝していた

復路では、山下りの6区を1年生・石川浩輝が担当。2位・早大とは18秒差をつけてスタートすると快調なペースで飛ばし、早大との差をさらに広げた。57分16秒は1年生の歴代最高タイムだった。

7区の佐藤愛斗(2年)も堅実は走りでトップを維持すると、8区の塩出翔太(4年)が区間新の1時間3分46秒をマーク。塩出は同区間で3年連続区間賞の快挙を達成した。

初出場で9区を担った佐藤有一(4年)も盤石のレース運びでつなぐと、最終10区の折田は初の箱根路に臆することなく、懸命に足を動かし、ゴールテープを切った。