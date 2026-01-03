EXILE TAKAHIRO、幼少期の乗馬ショットに反響「白馬の王子様」「キリッとした表情が可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/03】EXILE TAKAHIROが1月1日、自身のInstagramを更新。午年にちなんだ幼少期の写真を公開し、話題となっている。
【写真】41歳EXILEメンバー「面影ある」午年にちなんだ幼少期ショット
TAKAHIROは新年の挨拶とともに「EXILE加入20周年、感謝の想いを胸に、大切な皆さんへ恩返ししていけますように」と今年が自身のEXILE加入20周年にあたることを報告。午年にちなみ、白馬に女性と一緒にまたがった幼児期の写真と、馬に餌を与えている大人になってからの写真など馬と一緒のショットを公開し、「駆け抜けます」と綴った。
この投稿に、ファンからは「白馬の王子様」「キリッとした表情が可愛すぎる」「面影ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳EXILEメンバー「面影ある」午年にちなんだ幼少期ショット
◆TAKAHIRO、幼少期の乗馬写真公開
TAKAHIROは新年の挨拶とともに「EXILE加入20周年、感謝の想いを胸に、大切な皆さんへ恩返ししていけますように」と今年が自身のEXILE加入20周年にあたることを報告。午年にちなみ、白馬に女性と一緒にまたがった幼児期の写真と、馬に餌を与えている大人になってからの写真など馬と一緒のショットを公開し、「駆け抜けます」と綴った。
◆TAKAHIROの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「白馬の王子様」「キリッとした表情が可愛すぎる」「面影ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】