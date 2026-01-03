昨秋に日本相撲協会を退職した元幕内・天鎧鵬で前北陣親方の南貴由輝さん（４１）が会社を設立することが３日、分かった。南さんが「１月７日に会社登記します」と明かした。社名は「オオクマ観光株式会社」（東京・大田区）で主に観光業を手がける。「インバウンドや法人向けに、胸を打つような本物の相撲部屋の稽古を見ていただきたい」と語った。

この日は並行して取り組むメディアの仕事の一環で、テレビ番組の収録のため、東京・墨田区の出羽海部屋で行われた出羽海一門連合稽古を訪れた。親方衆や横綱・豊昇龍（立浪）らに温かく迎え入れられ「優しい声をかけてもらえて、親方衆をやっていて良かった。本当に皆さんのおかげで今があるんだなというのを再確認させられる１日だった」と感謝した。

南さんは現役引退後、明るいキャラクターで相撲協会公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「親方ちゃんねる」への出演や東京場所恒例の「親方トークショー」の司会などで活躍し、ファンから人気を博した。昨年１０月２６日付で退職が発表された際は惜しむ声も多く「本当にありがたいこと。親方として残してもらったことで、現役の時よりも勉強になることが多々あった。協会には恩しかない」。新たな活動を通じ「いろんな方に、相撲という文化に興味を持っていただける入り口になれれば」と意気込んだ。