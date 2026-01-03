1分で中までしみじゅわ！爆速フレンチトースト

フレンチトーストをふわふわ・しみしみにするには下準備が大事！1時間以上も液に浸している人、今すぐやめてください。今回は、焼く前にとある工程を追加するだけでスピーディーに味がしみるフレンチトーストのレシピを紹介します。

▼染み込み時間はたった1分!?焼く前のひと手間で味が変わる

リピートの声が続出！おうちで作れるクオリティーを超えた完成度です。



実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「あっという間にできました！」「ふわふわ、しみしみでおいしすぎる」など、レシピの手軽さと、お店のようなふわふわ食感をお家で実現できる点を絶賛する声がたくさん届いています。





ふわふわ・しみしみのフレンチトーストは、「長く浸す」よりも「下準備の工夫」がカギ。今回紹介したレシピなら、焼く前にたった1分レンジで温めるだけで、驚くほどスピーディーに味が染み込みます。忙しい朝でも、少ない材料で本格的な一皿が完成しますよ。次の休日は、手軽に作れる“ふわしみフレンチトースト”で贅沢な朝食を楽しんでみてくださいね。（TEXT：青木千奈）

