「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

東洋大は１３位だった２００５年以来のシード落ちとなった。継続中の記録としては最長だった連続シードは２０年で途切れた。この結果、継続中の最長は今大会優勝の青学大が１０年から１７年連続となった。

東洋大は２日の往路で１５位。１区は３位でスタートしたが２区で１７位に転落。なかなか巻き返せず、５区山上りを終えてトップと１０分４８秒差、シード権の１０位とは２分４５秒差をつけられた。

この日の復路は６区の内堀勇（２年）が総合順位を一つ上げて１４位に。７区の濱中尊（３年）は区間８位の走りで総合１３位とした。それでもこの時点で１０位・中央学院大とは１分４８秒差。しかし、８区を終えて１０位・日大とは再び２分３６秒差に開き１５位に。最終１０区には３分１１秒差で薄根大河（３年）につないだが、最後の追い上げも及ばなかった。

東洋大は０５年に１３位に終わった後、０６年は１０位でシード復帰。その後、２代目山の神こと柏原竜二を擁した０９、１０年に総合連覇を果たし、１１年の２位を挟んで１２年、１４年にも優勝するなど一時代を築いた。