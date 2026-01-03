舞台『刀剣乱舞』の鶴丸国永役やMANKAI STAGE『A3!』の卯木千景役などで活躍する俳優の染谷俊之さんが、3日までに自身のInstagramを更新。バイクを購入したことを明かしました。

【写真を見る】【 染谷俊之 】バイク購入を報告「ホンダのGB350」「エンジン音がトコトコ可愛いです」昨年末に普通二輪免許を取得



昨年12月に普通二輪の免許を取得したことを報告していた染谷さん。「バイクを納車しました」とつづると、埼玉県飯能市の有間ダムの前で、納車した「ホンダのGB350」を写真で紹介。根強い人気を誇る空冷単気筒のマシンにバッグを取り付け、プチツーリングを楽しんだ模様です。





続けて、「エンジン音がトコトコ可愛いです☆いつかYouTubeで紹介しますね！！」と興奮気味に伝えると「ミラクル安全運転を心がけます」と誓いました。





この投稿にファンからは「ミラクル安全運転な染様見てみたい」「とてもセンスのあるカッコイイバイクで、もうすでに染様が素敵に乗りこなす姿が目に浮かびます」などの声が集まりました。



【担当：芸能情報ステーション】

